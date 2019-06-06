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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı

Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı

yangından alevli görüntüler

( ÇORUM -TOPLU) ÇORUM


- Çorum'un İskilip ilçesine bagli Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı. Yangının duyulması üzerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip köye sevk edildi. Yangın nedeniyle cevre ilçelerden de takviye ekip istendiği öğrenildi.
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