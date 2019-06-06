Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı
yangından alevli görüntüler
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- Çorum'un İskilip ilçesine bagli Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı. Yangının duyulması üzerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip köye sevk edildi. Yangın nedeniyle cevre ilçelerden de takviye ekip istendiği öğrenildi.
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