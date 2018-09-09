Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Çorum'da yangın: 2 ev kül oldu İzle

Çorum'da yangın: 2 ev kül oldu İzle

Yanan evler ve itfaiye ekiplerinden görüntü detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

Yangına Müdahale Trol 


- Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 ev kül oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Veletler köyünde Ömer K.'ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler Hasan K.'ya ait eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Daha sonra Bayat, Oğuzlar ve Çorum belediyesine ait itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında her iki ev tamamen yanarak kül oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 YaralıYolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 Yaralı
Çiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni GörüntülerÇiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Görüntüler
Sınır Kapısında Valizden Kadın ÇıktıSınır Kapısında Valizden Kadın Çıktı
Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 YaralıDiyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 Yaralı
Sulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından BakakaldılarSulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından Bakakaldılar
Feci Kazada Ölü Sayısı 8'ya YükseldiFeci Kazada Ölü Sayısı 8'ya Yükseldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı