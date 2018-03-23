Çorum'da uyuşturucu operasyonu - 4 kişi tutuklandı
- Çorum 'da uyuşturucu operasyonu - 4 kişi tutuklandı - Zanlıların adliyeye çıkartılışı Çorum 'da uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandıÇORUM (AA) - Çorum 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 2'si Ankara'da, 9'u Sungurlu ilçesinde olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 55 gram eroin, bir pompalı tüfek, bir tabanca ile uyuşturucu kullanımıyla ilgili çok sayıda malzeme ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.