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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çorum'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Çorum'da silahlı saldırı: 5 yaralı

- Çorum 'da silahlı saldırı - 5 yaralı - Silahlı saldırının gerçekleştiği Namazgah Parkı'ndan detaylar - Olay yeri inceleme ekipleinin çalışmalarıÇORUM (AA) - Çorum 'da silahlı saldırıya uğrayan 5 genç yaralandı.İddiaya göre, B.A. (18), Ö.S. (17), M.B. (18), İ.K. (17) ve B.Y. (16), Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgah Parkı'nda husumetli oldukları S.T'nin (17) silahlı saldırısına uğradı.Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.A'nın durumunun ağır olduğu ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.Saldırıda kullandığı silahı bir arsaya atarak kaçtığı iddia edilen S.T'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Yoğun Bakım Ünitesi Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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