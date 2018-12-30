Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı

-zanlıların hastaneden çıkışı



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum da meydana gelen iki ayrı silahlı yaralama olayında, aralarında bir gazinin de olduğu 3 kişi yaralandı. İlk olay Osmancık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.K. ve U.A. Yazı Çarşı kavşağında, İ.T., M.T. ve T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K. tüfekle vurularak yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından zanlılardan İ.T. ve M.T. bu kez Kerebigazi İlkokulu yanında evine giden ve gazi olduğu öğrenilen Y.Ş.A. ve arkadaşı A.Y.'ye ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan iki şahıs Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahısların Yazı Çarşı kavşağında meydana gelen silahlı yaralama olayı ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını öğrenilirken olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu olaya karışan zanlıları İskilip karayolunda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



