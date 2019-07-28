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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kavşaktan görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-araçtan görüntü
-ekipler incelemeden görüntü
-silahtan görüntü
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.S. ile U.K. ve M.E. Buharaevler Kavşağı'nda kavşakta karşılaştı. İddialara göre, T.S. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle U.K. ve M.E.’nin içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu U.K. ve M.E. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli T.S.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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