Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Yaralanın hastaneye getirilişi ve içeri alınması

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden genel görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olay, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Y. K. (46), ve H.K arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. üzerinde taşıdığı tabanca ile Y.K.’yı bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheli H.K. kaçarken, yaralı Y. K. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından H.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı