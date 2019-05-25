Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum’da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Video

Çorum’da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Video

dolu yagışından cedde ve araçlardan görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

Tarım Akalan Su Baskını Dolu Yağışı Şiddetli Yağış 


- Çorum'da aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle tarım arazileri ve caddeler adeta beyaz örtüyle kaplandı. Çorum'da dolu ve şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına neden oldu. Aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan önlerine, camilere, otobüs duraklarına sığındı. Hem kent merkezinde hem de kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini de vurdu. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle tarım arazileri ve caddeler adeta beyaz örtüyle kaplandı.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı