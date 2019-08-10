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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum'da sahibinden kaçan kurbanlık boğa kafeye girdi... O anlar kamerada

Çorum'da sahibinden kaçan kurbanlık boğa kafeye girdi... O anlar kamerada

Boğanın kafe önüne gelmesi

Kaçan Kurbanlık Kaçak Kamera Güvenlik Kamerası Kaçak Boğa 

-Kafeye girmesi
-Kafede oturanların dışarı kaçması
-Sahibi tarafından alınan boğa
-Röportaj
-Detay

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum´da sahibinin elinden kaçarak bir kafeye giren kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. İlğinç olay, Ankara-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Hayvan pazarından kurbanlık alan bir vatandaş, kurbanlık boğayı evine götürdüğü sırada elinden kaçırdı. Kaçan boğa ilçede faaliyet gösteren bir kafenin açık olan penceresinden içerisine daldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay sırasında kafede bulunan müşterilerin yaşadığı panik ile açık olan camlardan dışarıya kaçtığı görülürken bir süre dükkan içerisinde kalan kaçak boğa kendisini takip eden sahibi tarafında yakalayarak işyerinden götürdü.
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