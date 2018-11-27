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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Çorum'da motosikletli Yunus ekipleri kaza yaptı: 4 yaralı Video

Çorum'da motosikletli Yunus ekipleri kaza yaptı: 4 yaralı Video

- Kaza yerinden görüntüler - Motosikletlerden görüntüler - Hastane acil servisinden detaylarÇORUM (AA) - Çorum 'da, drift yapan bir araca müdahale etmeye giden motosikletli Yunus ekiplerinin kaza yapması sonucu 4 polis memuru yaralandı.Gazi Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli motosikletli Yunus ekipleri, Fatih Caddesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.Seyir halindeki motosikletli Yunus ekibi, kavşakta diğer Yunus ekibi ile çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan polis memurları Mustafa Şener (25), Ramazan Göz (26), Burak Eldemir (25) ve Hakan Hamza (24) yaralandı.Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Acil Servis Polis Polis Memuru Memur Harekete Geç 

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