Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çorum’da köy yangını: 7 ev kül oldu

Çorum’da köy yangını: 7 ev kül oldu

yanan evlerden görüntü, ekipler müdahale, detaylar muhtar açıklama

( ÇORUM ) ÇORUM

Trol 


- Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bililere göre, ilçeye bağlı Sorkun köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiyeyi arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine köye Çorum ve İskilip Belediyesi ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’ne itfaiye ekipleri müdahale etti. Sorkun köyü muhtarı Mehmet Körçoban, yangının çık nedeninin henüz belli olmadığını, “Yangında 7 tane evimiz yandı. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları sürüyor” dedi
İlgili Foto Galeriler
Lüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar VarLüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar Var
4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu
Balıkesirde Yolcu Otobüsü Alev AldıBalıkesirde Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Anneden Oğluna Son BakışAnneden Oğluna Son Bakış
Genç Kadına Sokak Ortasında Kanlı İnfazGenç Kadına Sokak Ortasında Kanlı İnfaz
Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı