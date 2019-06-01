Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum’da Köy yangını 2 ev ve cami yandı

Çorum’da Köy yangını 2 ev ve cami yandı

YANAN EV VE CAMİLERDEN GÖRÜNTÜ

( ÇORUM ) ÇORUM


- Çorum’un Kargı İlçesine bağlı Alioğlu Köyü’nde bir evde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 ev ve köyün camisi yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Çorum’un Kargı İlçesine 40 km uzaklıktaki Alioğlu Köyü’nde akşam saat 18:30 sularında bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafında bulunan diğer ev ve köyün camisine de sıçradı. Yangını gören köylüler olayı hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kargı Belediyesi itfaiyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangının büyüyerek diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor. Öte yandan Alioğlu Köyü’nde 2017 Nisan ayında da yangın çıkmış, çıkan yangında 50 ev yanmıştı. Alioğlu Köyü aynı zamanda 2 hafta önce 8 evin yandığı Çal Köyü’ne 1 km uzaklıkta bulunuyor.
İlgili Foto Galeriler
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Mavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya ÇıktıMavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya Çıktı
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı