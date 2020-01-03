Çorum’da korkutan yangın: 1 ölü, 10 kişi dumandan etkilendi

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, dumanlardan etkilenen 10 kişi de tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre yangın, merkez Akkent Mahallesi 2. Cadde üzerinde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katından akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar, kısa sürede tüm apartmanı sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale ederek apartmanda bulunan vatandaşları kontrollü olarak tahliye etti. Dumandan etkilenen ve içerisinde çocukların da bulunduğu 10 kişinin ambulanslarda ilk tedavileri uygulandı. Ekipler, içeride henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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