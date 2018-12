Çorum’da kış lastiği denetimi yapıldı Haberi

-trafik polislerinin denetimlerinden görüntü

( ÇORUM )- Sürücüler uygulamadan memnun- Önce araçları denetleyen polisler daha sonra sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendiriyor ÇORUM



- Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorum genelinde denetim yapıldı. 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, Ankara yolu il genelinde daha önceden belirlenen noktalarda yaptıkları eş zamanlı yapılan denetimlerde yük taşıyan ticari araçlar durdurularak belge ve lastik kontrollerini yaptı. Kış lastiğinin önemi hakkında sürücüleri bilgilendiren polis ekipleri, kış lastiği kullanmayan sürücülere 625 lira ceza uygulanacağını açıkladı.

Denetimlerin aralıksız süreceğini dile getiren yetkililer, uygulamanın 1 Nisan 2019'a kadar devam edeceğini ifade etti.

Uygulama noktasında sürücülerle sohbet eden Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun, sürücülerden zirvelerden buzlanmanın yaşanmadığı 10.00 ila 16.00 saatleri arasında geçiş yapmalarını istedi. Kış mevsiminde çekicilerin yolu kapattığına dikkat çeken Dursun, kış lastiği uygulamasında denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazılacağını ifade etti.

Hava şartlarının olumsuzluğuna dikkat çeken sürücülerden İbrahim Döner, kış lastiği ve zincir takmanın hem kendi can güvenliği hem de diğer sürücülerin can güvenliği için önemli olduğunu ifade etti.

Her zaman yollarda olduklarını ve lastiklerinin önemini bildiklerini vurgulayan Hayati Başaran adlı sürücü ise kurallara kendilerinin uyduğunu ifade ederek, tüm sürücüleri de kuralları uymaya davet etti. Yolda oldukları için kazalara denk geldiklerini anlatan Başaran, “Yollarımız çok iyi. Sürücülerde dikkatli olmalı. Genelde makas yapan araçların lastiklerinin iyi olmadığını görüyoruz. Kış lastiğinin önemi iyi anlatılmalı sürücülerde bu konuda bilgilendirilmeli. Cezaların caydırıcı olması da çok iyi. Yapılan işlerin doğru olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.