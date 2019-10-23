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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum’da ilk kez “Arap tavşanı” görüldü

Çorum’da ilk kez “Arap tavşanı” görüldü

arap tavşanın görüntü

Hayvan Irak Trol 

-incelemeden görüntü
-tavşanı bulan Barış İrdeli'nin açıklaması
-detaylar

( ÇORUM -ÖZEL)- Ağaçlandırma sahasında hareketsiz şekilde bulunan “Arap tavşanı” koruma altına alındı ÇORUM

- Çorum’un Alaca ilçesinde ilk kez nesli tükenmekte olan “Arap tavşanı” görüldü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan Arap tavşanı, koruma altına alındı.Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Akçaköy köyünde ağaçlandırma sahasındaki çalışmaları inceleyen Barış İrdeli, bir hayvanın hareketsiz şekilde yattığını fark edince çalışmayı durdurdu. Hayvanın bir süre sonra tepki vermesi üzerine İrdeli, Arap tavşanını Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.Hayvanın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri ile temasa geçti. Her iki kurumun yaptığı incelemeler sonunda hayvanın nesli tükenmekte olan Arap tavşanı olduğu tespit edildi.Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadir Ulusoy, teslim alınan Arap tavşanı gerekli kontrollerin ardından doğaya tekrar bırakılacak.Ağaçlandırma sahasında ölçüm yaptıkları sırada kovanın üzerinde değişik bir hayvan türü gördüğünü dile getiren Barış İrdeli, “Kovanın üzerinde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Ben hayvanın ölü olduğunu zannederken hareketler yaptığını fark ettim. Soğuktan uyuştuğunu fark ettim. Araca götürdüm. Hayvan araçta ısınmaya başladıkça hareketlenmeye başladı.
Hayvanın ne olduğunu bilmediğim için orman mühendisi arkadaşımı arayarak bilgi verdim. Arkadaşımda Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile görüştükten sonra hayvanı götürerek teslim ettim” dedi.

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