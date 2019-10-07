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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum’da fırtına elektrik tellerini koparttı Video

Çorum’da fırtına elektrik tellerini koparttı Video

Fırtınanan elektrik tellerini kopardığı sokaktan görüntü, YEDAŞ ekiplerinin olay yerine gelmesi, kopan elektrik tellerinin yerine yenilerinin takılması, çalışmaları izleyen vatandaşlardan görüntü

( ÇORUM ) Çorum’da fırtına elektrik tellerini koparttı ÇORUM

Polis Sağanak Yağış Onarım Çalışması Harekete Geç Polis Ekipleri 


Çorum’da öğle saatlerinde etkili olan fırtına, şehrin muhtelif bölgelerinde elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış esnasında etkili olan fırtına, elektrik şebekesinin yeraltına alınmadığı bölgelerde elektrik tellerinin zarar görmesine neden oldu. Kopan elektrik tellerini nedeniyle çevrede oturan vatandaşların korku ve panik yaşarken olayden hemen sonra harekete geçen YEDAŞ ekipleri onarım çalışması başlattılar. Kale mahallesi, Şeyh Eyüp sokakta fırtınanın koparttı elektrik telleri evlerin çatıları ile sokaklara düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik tebdibiri alarak yolu ulaşıma kapattı. Daha sonra olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri ise bölgenin elektriklerini keserek onarım çalışması başlattı. Kısa sürede kopan telleri toplayan ekipler yerine yeniden elektrik şebekesi döşeyerek bölge’ye tekrar elektrik verdiler. Meydana gelen olayda her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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