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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çorum’da faaliyet gösteren biyokütle enerji santralinde yangın

Çorum’da faaliyet gösteren biyokütle enerji santralinde yangın

Santralden detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

İlk Müdahale Enerji Santrali Gesi Trol 


- Çorum’da faaliyet gösteren bir biyokütle enerji santralinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Mecitözü ilçesinde bulunan santralde saman balyalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi santral çalışanları yaptı. İşçiler, alevlerin büyümesini önlemek için saman yığınlarını iş makineleri ile yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın yapılan çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
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