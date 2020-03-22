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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Çorum'da 'evde kal' çağrısı

Çorum'da 'evde kal' çağrısı

Çorum 'da "evde kal" çağrısı - Akşemseddin Cami ve etrafından görüntü - Anons görüntüsü Çorum , Amasya, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da "evde kal" çağrısıSAMSUN (AA) - Çorum , Amasya, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da vatandaşlara evde kalmaları, ziyaretçi kabul etmemeleri yönünde çağrı yapıldı. Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile İl Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla iş birliği kararı aldı.Karar kapsamında her gün öğle ve ikindi ezanlarının ardından kentteki camilerin minarelerinden devletin salgına karşı aldığı tedbirlere uyulması yönünde anons yapılacak.Akşemseddin Camisi'nden ikindi namazının ardından yapılan anonsta, "Bu süreçte ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeli, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeli, vaktimizi evlerimizde geçirmeli ve çocuklarımızın da dışarıda olmamasına özen göstermeliyiz." uyarısı yapıldı.Anonsta devletin koronavirüse karşı amansız bir mücadele verdiğine dikkat çekildi. - AmasyaAmasya'da polis ve zabıta ekipleri, Kovid - 19 tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uymayıp dışarı çıkan yaşlıları uyardı.Vatandaşlara, bir ihtiyaçlarının olması durumunda 155, 112, 156 ve 153 numaralarını aramalarını hatırlatan ekipler, ayrıca belediyelerin yardım masalarının da aranabileceğini belirtti.
Belediyeden sık sık anons yapılarak 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı - KastamonuKastamonu'daki camilerde Kovid - 19 tedbirleri çerçevesinde ikindi ezanının ardından vatandaşların ibadetlerini evde yapması yönünde çağrı yapıldı.Öte yandan polis ve zabıta ekipleri, şehrin yoğun olarak kullanılan bölgelerinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmamaları noktasında uyarılarda bulundu. - TokatTokat'ta polis ekipleri, Kovid - 19 tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uymayıp dışarı çıkan yaşlıları uyardı.Bu arada polis ekipleri parklarda ve sokaklarda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - ÇankırıÇankırı'da da Belediye hoparlöründen yapılan anonslarda 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı.

Polis Koronavirüs Salar Zabıta Polis Ekipleri 

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