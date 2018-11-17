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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum'da çıkan yangında 6 ev yandı Haberi

Çorum'da çıkan yangında 6 ev yandı Haberi

Yangından görüntüler

İlk Müdahale Jandarma Trol 

-Röportaj

( ÇORUM -TOPLU)- Çorum Valisi Mustafa Çiftçi:- "Yaralar en kısa sürede sarılacak" ÇORUM

- Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde çıkan yangında 6 ev yandı. İddialara göre, geçe geç saatlerde Kuzuluk köyünde bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer evlere sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler jandarma ver itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorum ve Tosya'dan çok sayıda itfaiye ve arazözler sev edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol atına alarak yangını söndürdü. Yangının duyulması üzerine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İskilip Belediye Başkanı Kuzuluk köyüne gitti. Yangında herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, yangında evinin kaybeden vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Yangının sabaha karşı başladığını dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, "Yangında 4 ev tamamen yanarken 2 ev de kısmen zarar gördü. Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında başlayan yangın itfaiye ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, Kızılay ve İl Özal İdaresi'ne bağlı ekiplerimizin bölgede çalışmaları devam ediyor" dedi.

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