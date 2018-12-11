Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çorum'da cezaevindeki çocuklara kreş imkanı Haberi

Çorum'da cezaevindeki çocuklara kreş imkanı Haberi

- - Açılış töreni - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin konuşması - Kurdele kesimi - Vali Çiftçi ve beraberindekilerin çocuklara hediye dağıtması - Tutuklu ve hükümlü anneleri ile kalan çocuklar için Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kreş ve gündüz bakımevi oluşturuldu - Vali Mustafa Çiftçi:"Burada anneleriyle kalan çocukların cezaevi şartlarından bir nebze de olsa uzaklaştırılması, sosyal, zihinsel, ruhsal açıdan gelişimlerine katkı sunulması gayesiyle kreş ve gündüz bakımevi açılması ihtiyaç haline gelmiştir" - Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca:"Annelerinin cezaevinde bulunmasından ötürü burada yaşamak zorunda kalan miniklerimizin özgür dünyanın imkanlarından bir nebze de olsa yararlanabilmesi için kreş açtık"ÇORUM (AA) - Annelerinin tutukluluğu nedeniyle Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşamak zorunda kalan çocuklar için çeşitli kamu kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla oluşturulan kreş ve gündüz bakımevi, hizmete açıldı.İl İnsan Hakları Kurulunun kasım ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çorum Barosu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kreş ve bakımevi açılması için çalışma başlatıldı.Hayırsever vatandaşların da katkısıyla cezaevinin kadınlar bölümünde 100 metrekarelik alana kurulan kreş ve gündüz bakımevi hizmete girdi.Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ile kreşi ziyaret ederek, buradaki çocuklara hediye dağıttı.
Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, anneleri ile cezaevinde kalan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kreş ve gündüz bakım evi kurulduğunu söyledi.

Bu sayede çocukların cezaevi şartlarından az da olsa uzak tutulacağına işaret eden Çiftçi, "Burada anneleriyle kalan çocukların cezaevi şartlarından bir nebze de olsa uzaklaştırılması, sosyal, zihinsel, ruhsal açıdan gelişimlerine katkı sunulması gayesiyle kreş ve gündüz bakımevi açılması ihtiyaç haline gelmiştir. Burası sıfırdan dizayn edilmek suretiyle çocukların kullanımına hazır hale getirildi.
" dedi.
Çiftçi, kreşte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki okul öncesi öğretmeninin görev yapacağını kaydetti.
Böyle bir kreşe ihtiyaç duyulmamasını istediklerini ancak hayatın gerçekleri bulunduğunu ifade eden Ağca da "Annelerinin cezaevinde bulunmasından ötürü burada yaşamak zorunda kalan miniklerimizin özgür dünyanın imkanlarından bir nebze de olsa yararlanabilmesi için kreş açtık. İnşallah bu kreş, annelerinden ötürü cezaevinde bulunmak zorunda kalan minik kalplere, özgür dünyanın imkanlarından güzel birer hatıra bırakır." ifadelerini kullandı.

Zihinsel Gelişim Toplantı Öğretmen Allah Irak 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı