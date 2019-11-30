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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Çorum'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Hastaneden detaylar

Hastane Akalan Keçi Bıçaklı Kavga Ameliyat 

-olayın olduğu yerden görüntüler

( ÇORUM )- Zanlı yaralılardan birisini hastaneye götürdü sonra da firar etti ÇORUM

- Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Karakeçili mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otoparkta İ.B ve A.U, M.B.K ile A.A arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.B, A.U, M.B.K ile A.A'yı üzerinde bulunan bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralılardan birisini otomobiliyle hastaneye götürdüğü öğrenilen İ.B daha sonra firar etti. Diğer iki yaralı ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan iki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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