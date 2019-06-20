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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çorum’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çorum’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yaralılardan görüntü,

Akalan Bıçaklı Kavga 

-yaralıların sedye ile ambulansa taşınması

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Aşıklar tepesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman T. ve Emre S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iddiaya göre Osman T., Emre S.’yi bıçakladı. Kardeşinin bıçaklandığını gören Hüseyin S.’de Osman T.’yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından araçla kaçan Hüseyin S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı. Yaralı gençler olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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