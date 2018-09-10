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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum'da balkondan düşen Suriyeli çocuk öldü Haberi

Çorum'da balkondan düşen Suriyeli çocuk öldü Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Polisin inceleme yapması - Görgü tanığının açıklaması - DetaylarÇORUM (AA) - Çorum 'da bir binanın dördüncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.Çepni Mahallesi'nde bulunan dört katlı bir binanın son katında ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Ruqaıya Abdulhameed Mahmood, iddiaya göre, balkonda çamaşır asan annesinin yanında oynarken beton zemine düştü.Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriyeli çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Küçük çocuğun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.Olayın görgü tanığı Ahmet Adak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben arabaya yükleme yapıyordum. Birden 'pat' diye bir ses geldi. Dönüp baktığımda, çocuğun yerde yattığını gördüm. Önce kaldırımdan düştü sandım. Hemen yanına gidip durumuna baktım. Sonra dükkandaki arkadaşlara haber verdik ve ambulans geldi." diye konuştu.

Görgü Tanığı A Haber Küçük Çocuk 

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