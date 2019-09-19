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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çorum'da Ahilik Haftası kutlandı Haberi

Çorum'da Ahilik Haftası kutlandı Haberi

- Protokolün mehter eşliğinde yürüyüşü - ÇESOB Başkanı Gür'ün konuşması - Esnaf sergisi - HediyetöreniÇORUM (AA) - Çorum 'da Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından düzenlenen etkinlikler, Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve esnafın Gazi Caddesi boyunca mehter takımı eşliğinde yürümesiyle başladı.
15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.ÇESOB Başkanı Recep Gür, burada yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip olduğuna söyledi.

Ahilik kültürünün ortaya koyduğu prensiplerin sadece mesleki teşekküller olmadığını, toplumun her kesimine hitap ederek insan unsurunu ön plana çıkardığını vurgulayan Gür, "Ahilik kültürünün kökleri 800 yıl geriye uzanmaktadır. Bugün faaliyetlerini sürdüren oda, birlik, federasyon, konfederasyon, ahilik kültürünün devamıdır. Ahilik kültürünün açık ve kapalı kuralları vardır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından iş yerlerinde örnek davranışlar sergileyen kalfa ve çıraklara çeşitli hediyeler verildi.
Törende ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma gösterisi de yapıldı.Çeşitli sektörlerden ustaların el emeği ürünlerinden oluşan serginin gezilmesiyle devam eden etkinliğin sonunda vatandaşlara ahi pilavı ikram edildi.

Dera Saygı Duruşu Ahilik Mehter Takımı Irak 

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