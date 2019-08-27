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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Çorum’da 2 ev alevlere teslim... Evler kullanılamaz hale geldi

Çorum’da 2 ev alevlere teslim... Evler kullanılamaz hale geldi

İş makinelerinin müdahalesinden görüntü, yanan evlerden görüntü, itfaiye ekiplerinden görüntü, detaylar evi yanan Hanife Aşçı'nın açıklamaları

( ÇORUM )- Yangın sırasında evde olan yaşlı kadını köylüler kurtardı- "Beni kurtaran yok mu diye bağırdım" ÇORUM

Yaşlı Kadın Hasar Tespit Yangına Müdahale Trol 


- Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde çıkan yangında 2 ev kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Hanife Aşçı’ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler yan tarafta Aziz Aşçı’ya ev sıçradı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye İskilip ve Bayat Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir arazöz köye sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Hanife Aşçı’yı köylüler dışarı çıkararak kurtardı. Yaşadığı korku yüzüne yansıyan yaşlı kadını köylüler teselli etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek köydeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında Hanife ve Aziz Aşçı’ya ait iki ev tamamen yanarak kül olurken, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de köye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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