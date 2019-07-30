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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Çorum’da 2 ayrı orman yangını: 40 dönümlük alan kül oldu Haberi

Çorum’da 2 ayrı orman yangını: 40 dönümlük alan kül oldu Haberi

yangına müdahale eden vatandaşlar ve ekiplerden görüntü

İlk Müdahale Orman Arazisi Orman Yangını Yükselen Yangına Müdahale 

-çalışmalardan görüntü
-bir kişinin olayı anlatması

( ÇORUM )- Her iki yangında 40 dönüm ormanlık alan yandı ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangının da 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü. İlk yangın, ilçeye bağlı Akçasu köyünde çıktı. İddialara göre, köyde yaşayan bir kişinin evinin önündeki bulunan bahçedeki kuru otladı yaktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine köylüler jandarma ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye Orman İşletme ve İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Aluç köyü sınırlarındaki ormanlık alandı ise bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Orman İşletme ve İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Her iki yangında 40 dönüm orman arazisi zarar gördü.
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