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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum Belediyesi’nden kar mesaisi Haberi

Çorum Belediyesi’nden kar mesaisi Haberi

ekiplerden görüntü,

Karla Mücadele Beko Kar Yağışı 

-temizlik çalışması yapan ekiplerden görüntü,
-Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın açıklamalar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte belediye teyakkuza geçti. Belediyesi hem araçların hem de yayaların ulaşım problemi yaşamaması için gece gündüz çalışıyor. Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen karla mücadele çalışmaları 7 adet özel donanımlı kar kürüme ve tuzlama aracı, 2 elle tuzlama aracı, 4 greyder, 7 bekoloder, 1 kar küreme ve tuzlama traktörü, 2 küçük kepçe ve görevli personellerle 24 saat esaslı yürütülüyor. Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, sabahın erken saatlerinde mesai yaparak çalışmaları yerinde inceledi. Nihayet beklenen kar yağışının başladığını belirten Başkan Aşgın, “İl genelinde kar yağıyor. Sabah saat 04.00 gibi kar yağışı başladı.
Kar yağışı başlar başlamaz tüm ekiplerimiz sahadaydı. Ekiplerimiz şuan hemen hemen şehrin her tarafında kar küreyici ekiplerimiz, tuzlama ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimiz karın tadını doyasıya yaşasın. Çorumluların rahatı ve huzuru için çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Halil İbrahim bereketi yağıyor” dedi.

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