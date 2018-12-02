Çorum Belediyesi engelli bireylerin hayatına dokunuyor



- Çorum Belediyesi engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Engelli eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile engelli bireyler ve ailelerin hayatlarına dokunan Çorum Belediyesi, onlarla birlikte engelleri aşıyor. Bu alanda örnek çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, engelleri aşarak bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmak içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Engelli bireylerde engellerin aşılmasının, bireysel yeteneklerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi ile mümkün olabileceğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, “Biz sadece, engelli vatandaşımızı, yavrumuz sabah evinden alıp akşam götürüp bırakmıyoruz. Onların potansiyelini ortaya çıkartmak için, yeteneklerini geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Onlara kendi evlerindeki rahatı hissettirerek sosyal faaliyet alanlarında daha aktif olmalarını sağlıyoruz. Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde el sanatları, bilgisayar, resim, müzik ve aşçılık kursu gibi kurslarımız var. Bu kurslarımız engelli bireylerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Merkezlerimizde grup terapi, fizik tedavi odalarımız ve etkinlik sınıflarımız mevcut. Hayatı paylaşmak için engel yok” dedi.

Oğlunun otistik engelli olduğunu ve 3 yaşından beri eğitim aldığını söyleyen Servet Coşkuner, çocuğunun Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine geldikten sonra yeteneklerinde ve kişisel becerilerinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.

Coşkuner, “Oğlum okuma yazma biliyor, matematik biliyor, yabancı dili var. Temelden başlayarak şu ana kadar verilen tüm hizmetler için müteşekkirim. Çocuğum burada ilerleme kaydetti.

Mesela resim yapıyor, hakikaten çok güzel. El işi yapıyor. Buradaki öğretmenler, eğitmenler, hizmetliler bizim çocuklarımıza bizim veremediklerimizi veriyorlar. Hepsine minnettarım.” dedi Ramazan Doğan ise, oğlunun merkez faaliyete geçtiğinden beri sürekli geldiğini anlatarak, "Öğrencimizin buraya gelmesinin psikolojik açından faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaş grubu oluşturuyorlar, kendi aralarında onlara bir faaliyet yaptırılıyor, bu da özgüveninin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Biz de, acaba çocuğumuz nereye gitti, hangi parkta, ne gibi olumsuzluklarla karşılaşacak diye endişelenmiyoruz. Allah Razı olsun. Belediyenin sağladığı bu imkanlarla emin ellere çocuğumuzu emanet etmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz.” Çocuğunun bedensel ve zihinsel engeli olduğunu dile getiren Meral Çetindaş ise, “Kültür merkezi açıldığı günden itibaren evladım geliyor. Benim çocuğum toplum içine girmeyi öğrendi. Ben normalde kesinlikle dışarı çıkartamıyordum. Toplum içine giriyor, aktivitesi yükseldi, kendini ifade etmeyi becerebiliyor. Kendi istemezse ben buraya asla getiremem, kendisi isteyerek severek geliyor. Aldığı eğitim ve katıldığı aktivitelerle Çocuğumun toplum içerisinde kendini daha iyi hissetmesi, bizim en büyük mutluluğumuz oldu” ifadelerini kullandı. (MMY-BÖ)

