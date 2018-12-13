Çorum'a mevsimin ilk karı yağdı, eğitime 1 gün ara verildi

-okul bahçesinden oynayan çocuklardan görüntü

-çocukların açıklaması, bir okulda görevlisinin Atatürk büstünden karları temizlemesi

-parktan görüntü

-röportajlar



( ÇORUM )- Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştu- Eğitime 1 gün ara verildi ÇORUM



- Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava Çorum'da yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar telefonlarına sarılarak öz çekim yaptı. Kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi, Karayolları ve Çorum Belediyesi ekipleri il merkezi, köy yolları ve şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

İlçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımlarda sorun yaşanıyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulduğu belirtildi. Okullar tatil edildi Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir... Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır"

