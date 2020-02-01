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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Corona virüsünü fırsata çevirdi

Corona virüsünü fırsata çevirdi

Osman Meşhur röp.

Medikal Corona Virüsü 

-maske kutularını dizerken detay

( DENİZLİ - ÖZEL)- Virüs dünya için kriz onun için ekmek kapısı- Pamukkale'nin girişine tezgah kurup medikal maske satmaya başladı DENİZLİ

- Her gün yüzlerce Çinli turistin ziyaret ettiği travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale’de, bir girişimci ‘corona’ virüsünü fırsata çevirerek, kapı girişlerinde medikal maske satmaya başladı.
Çinli turistler ise ülkelerinde zor bulunan maskelere yoğun ilgi gösteriyor. Pamukkale travertenleri güney kapısı girişi karşısında ikamet eden Osman Meşhur travertenlere gelen Çinli turistler başta olmak üzere Asya ülkelerinden gelen turistlere maske satarak corona virüsünü fırsata çevirdi. Meşhur, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişinin kolilerce maske aldığını görünce b işe girmeye karar verdiğini söyledi.

Meşhur, bir koli maske alarak travertenlerin güney kapısı giriş karşısındaki evinin önünde tezgah açarak satmaya başladı.
Corona virüsünün gün geçtikçe yaygınlaşması Çin uyruklu turistlerde tedirginlik oluşturduğunu belirten Meşhur, turistlerin birinde maske görünce diğerlerinin de ihtiyaç duyarak maske aldığını belirtti.
Meşhur, bir paketini 15 liraya aldığını 30 liraya sattığını söyledi.

Talebin yoğun olması sebebiyle hem talebi karşılamak hem de kazanç elde etmek amacıyla maske satmaya başladığını vurgulayan Meşhur, “Biz turizmin içerisindeyiz turizm ile uğraşıyoruz. 2 gün önce eczanenin önünde bir araç durdu. Bayağı bir yüklü maske aldılar ve benimde dikkatimi çekti. Çin’de bulunmadığını söylediler. Şehirde bizde satalım dedik. Evimizin ön tarafı otopark, gelen giden de tek tük müşteriler oluyor. Yani isteği olana veriyoruz. Çinlilerden birisi hasta olduğu zaman diğerlerinin hepsi de tedirgin oluyor. Bu yüzden düşündüğüm için iyi kötü bir şeyler satalım, hem biz de para kazanırız hem de onlar işini görmüş olur. O amaçla getirdik ve bayağı bir talep var çünkü başka bir yerde bulamadıklarını söylüyorlar. Bizde getirip iyi kötü bir şeyler satıyoruz. 25 - 30 TL’ye satıyoruz. Daha yeni açtım 2 gün oluyor. Talebi gördüm ve bir de çevrede duyuyoruz. Tam burası da bizim turizmin olduğu yer. Müşteriler geldiği için o amaçla sattık” dedi.
(FP-GC-
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