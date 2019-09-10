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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çorlu tren kazası duruşması başladı

Çorlu tren kazası duruşması başladı

Duruşma salonu önünden görüntü

Polis Kamera Tren Kazası Mahkeme Heyeti Şili 

-Salon önünde yaşanan tartışmalar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin öldüğü, 300’ü aşkın kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Kültür Merkezi’nde görülen duruşla öncesi Atatürk Bulvarı Santral Kavşağı’nda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, duruşmanın yapılacağı binaya kadar ellerinde döviz ve pankartlarla yürüdü. Kazada ölen ve yaralananların yakınları, duruşmanın yapılacağı salona kimlik kontrolü yapılarak alınmak istendi. Bazı avukatların duruma itiraz ederek mahkeme heyetiyle kısa bir görüşme yapmasının ardından salona girmek isteyenler sadece kimliklerini göstererek girdi. Duruşma salonuna bilgisayar, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi ve kamera gibi cihazlar ise alınmadı. Duruşmanın yapılacağı bina önü, içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, duruşmaya katılanların çantalarını X-ray cihazından geçirip, üzerlerini de tek tek aradı. Mahkeme heyeti, avukatlar ve müştekilerin yerlerini almasının ardından duruşma başladı.

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