Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çorlu kurban pazarının Paşası 25 bin TL’ye satıldı

Çorlu kurban pazarının Paşası 25 bin TL’ye satıldı

Kurban pazarından görüntü

Bebek Kurban Pazarı Dell Asgari Ücret Hayvan 

-Besici Arif Keskinoğlu'nun açıklamaları
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ )- Paşa 25 bin TL’ye alıcı buldu sıra Şampiyonda- Bin 200 kilogramlık Kurbanlık ilgi görüyor TEKİRDAĞ

- Yaklaşan bayram öncesi Çorlu’da kurulan kurban pazarına getirilerek satışa sunulan bin 200 kiloluk Paşa isimli dana 25 bin TL’ye alıcı buldu. Besici Arif Keskinoğlu şimdi de bir tonluk Şampiyon adlı dana için müşteri alıcı beklediklerini kaydetti.
Çorlu Belediyesi tarafından Hıdırağa Mahallesi’nde yer alan mezbahanın yanında kurulan kurban pazarında haraketli anlar yaşanıyor. Üreticilerin hayvanlarını getirerek satışa sunduğu pazarın en büyük danaları bin 200 kiloluk Paşa ile bir tonluk Şampiyon en çok ilgiyi görüyor. Pazarın en büyük danaları olan Paşa ve Şampiyon adlı kurbanlıkların yetiştiricisi Arif Keskinoğlu, şu anda 3 yaşında olan danayı henüz yavruyken aldığını ve bir bebek adeta bir çocuk gibi besleyip büyüttüğünü söyledi.

Paşa adlı dananın bir araya gelen asgari ücretli çalışan 7 kişi tarafından 25 bin TL bedelle satın alındığını da sözlerine ekleyen Keskinoğlu, “Beni en çok sevindiren gelir düzeyi düşük olan kişilerin alması ve gönül rahatlığı ile kurbanlarını kesecek olması. İmkanım olsa hiç düşünmeden Paşa’yı kendim keserim. Paşa’nın dışında ağırlığı bir ton civarında olan Şampiyon adlı danamız da var. Bu dan için de 23 bin TL gibi bir fiyat belirledik. Alıcısını bekliyoruz” dedi.
Çorlu Kurban Pazarı’nda satışa sunulan Paşa ve Şampiyon adlı danalar Pazar yerinin en çok dikkat çeken ve ilgi gören kurbanlıkları oldular.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı