Çorlu'daki tren kazasında yeni görüntülere ulaşıldı İzle



Alınan bilgiye göre, kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna, trenin kokpitte bulunan 3 güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler eklendi.Trenin en kısmını gösteren görüntülerde, menfez gibi bir bölgeden geçtikten sonra şiddetli bir sallanma olduğu görülüyor. Kokpitin içini gösteren kamerada ise makinistin oturduğu koltuktan havaya sıçrayıp yere düştüğü görüntüler yer alıyor.Yan kamera görüntülerine ise trenin arka vagonlarının devrilmesi yansıyor.Son bölümünde de yolcuların kendi imkanlarıyla trenden uzaklaştıkları görülüyor.

