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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Çorlu'daki tren kazasında yeni görüntülere ulaşıldı (2) - TEKİRDAĞ

Çorlu'daki tren kazasında yeni görüntülere ulaşıldı (2) - TEKİRDAĞ



: - Kokpit ve yan kamera görüntüleri Tekirdağ 'daki tren kazası - Çorlu'daki tren kazasıyla yeni görüntülere ulaşıldıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.Alınan bilgiye göre, kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna, trenin kokpitte bulunan 3 güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler eklendi.Trenin en kısmını gösteren görüntülerde, menfez gibi bir bölgeden geçtikten sonra şiddetli bir sallanma olduğu görülüyor. Kokpitin içini gösteren kamerada ise makinistin oturduğu koltuktan havaya sıçrayıp yere düştüğü görüntüler yer alıyor.Yan kamera görüntülerine ise trenin arka vagonlarının devrilmesi yansıyor.Son bölümünde de yolcuların kendi imkanlarıyla trenden uzaklaştıkları görülüyor.

Bilirkişi Tren Kazası Güvenlik Kamerası Bilirkişi Raporu Makinist 

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