Çorlu'daki tren faciasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

-ARŞİV



( TEKİRDAĞ -TEMİZ GÖRÜNTÜ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 25 kişinin öldüğü ve 340 kişinin yaralandığı tren faciası anına ilişkin tren içi ve dış kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anları kameraya an be an yansıdı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin öldüğü ve 340 kişinin yaralandığı tren faciası, tren kameraları kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Trenin iç ve dış kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde kokpit içindeki makinistin kaza anındaki görüntüsü, kaza sırasında devrilen vagonlar görülüyor.