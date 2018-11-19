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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çorlu'daki trafik kazası - TEKİRDAĞ

Çorlu'daki trafik kazası - TEKİRDAĞ



: - Cenaze namazından görüntüler Tekirdağ 'daki trafik kazası - Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden astrolog Töreli toprağa verildiTEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında ölen astrolog Egemen Töreli toprağa verildi.
Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Töreli'nin cenazesi Havuzlar Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi partilerin temsilcileri ve Töreli'nin ailesi ile yakınları katıldı.
- Olay - Bulvar Yolu, Askeri Hastane mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen astrolog Egemen Töreli'ye (51), T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonet çarpmış, kazada ağır yaralanan Töreli, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze Trafik Kazası Siyasi Partiler Cenaze Namazı Siyasi Parti 

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