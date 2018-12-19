Çorlu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - TEKİRDAĞ

: - Kazadan detaylarÇorlu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, M.H.'nin kullandığı 34 PN 8458 plakalı otomobil, Şahbaz Mahallesi ışıklı kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Barış Özgül olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü yaralandı.Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.