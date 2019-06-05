Çorlu'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

-kazaya karışan aracın görüntüsü

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( TEKİRDAĞ -1) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkiinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, 67 AAV 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

