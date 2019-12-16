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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü - TEKİRDAĞ

Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü - TEKİRDAĞ



: - Ambulansın mahalleden ayrılması - Polisin zanlıyı polis aracına bindirmesi - Olay yeri incelemeden görüntülerÇorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, Çalı Kuşu Sokağı'nda karşılaşan Rahman K. (34) ve Hasan Gündüz (27) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonucu Rahman K. yanındaki pompalı tüfekle Hasan Gündüz'e ateş etmeye başladı.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırılan Hasan Gündüz, hastanede yaşamını yitirdi.Olay yerinden kaçarak evinde gizlenen Rahman K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Bu arada Rahman K'nin eşinin kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 2 gün önce emniyete giderek Hasan Gündüz'den şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

Polis Aracı Polis Hastane Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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