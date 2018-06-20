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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çorlu’da narkotik operasyonu Video

Çorlu’da narkotik operasyonu Video

Polis ekiplerinin operasyonu

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Operasyonu Harekete Geç Polis Ekipleri 

-yapılan inceleme ve araştırmalar
-ele geçirilen bir miktar bonzai
-Polis ekiplerinin GBT kontrolü ve üst araması yapması
-Gözaltına alınan şahısların hastaneye sağlık kontrolüne götürülmesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Bonzai başta olmak üzere uyuşturucu ile mücadele konusunda Türkiye genelinde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen Narko İlçe Operasyonu Çorlu’da da gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Son dönemde atan uyuşturucu kullanımı konusunda harekete geçen emniyet ekipleri ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Narkotik Timlerince Çorlu’da da gerçekleştirildi.
İlçenin Kore Mahallesi de olarak anılan Hıdırağa Mahallesi’ne baskın düzenleyen polis ekipleri hem uyuşturucu madde satıcılarına hem de uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen şahıslara karşı operasyon düzenledi.
Mahallede bulunan metruk evler terk edilmiş araçlar başta olmak üzere uyuşturucu madde satışı ve kullanımı yapılabilecek alanları didik didik arayan polis ekipleri kahvehanelerde de denetim yaparak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı. Denetimler sırasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahısları da işlem yapmak üzere gözaltına alan polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen ve torbacı olarak anılan sokak satıcılarını da gözaltına aldı. 120 polisin katıldığı ve eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde bonzai adı verilen uyuşturucu madde, uyuşturucu nitelikli hap ve esrar ele geçirildi.
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