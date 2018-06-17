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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Çorlu’da markette patlama mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı İzle

Çorlu’da markette patlama mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı İzle

Olayın meydana geldiği market

Polis Market Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Sokakta bekleyen vatandaşlar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Çorlu’da bir markette medyana gelen yangın ve patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Polis marketin bulunduğu binayı her ihtimale karşı tahliye ederken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgilere göre olay Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi Şehit Hüseyin Akın Sokak üzerinde yer alan bir markette meydana geldi. Kapalı olan markette ilk anda belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında markette bulunan deodorant ve parfüm şişeleri bir biri ardına patladı. Sokaktan yükselen patlama sesleri üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım isteyen mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak marketin bulunduğu apartmanda ikamet edenleri tahliye ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan olay sonrası vatandaşlar derin bir nefes aldı. Maddi hasar medyana gelen olayda yaralanan olmadı.
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