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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çorlu'da hırsızlık iddiası - TEKİRDAĞ

Çorlu'da hırsızlık iddiası - TEKİRDAĞ



: - Eski halk eğitim merkezi binasından görüntülerÇorlu'da hırsızlık iddiasıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde eski halk eğitim merkezi binasının kapı ve pencerelerinin alüminyum doğramaları çalındı.Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan eski Çorlu Halk Eğitim Merkezi binasının kapı ve pencerelerinin söküldüğü tespit edildi.Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Ekipler, etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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