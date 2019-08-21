Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (1) - TEKİRDAĞ
- Yanan fabrikadan görüntü - Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Çorlu - Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye Tekirdağ , Çorlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.Jandarma ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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