Çorlu’da geri dönüşüm deposunda yangın

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Çorlu’da geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde yer alan Çorlu Tren İstasyonu yakınındaki boşaltılmış olan eski bir fabrika binasında meydana geldi. Geri dönüşüm deposu olarak kullanılan binanın bahçesinde yer alan hurda malzemelerden dumanların yükseldiğini görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri de üç ayrı itfaiye aracı ile yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler bir süre de soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

