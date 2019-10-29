Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çorlu’da fener alayı ve Ziynet Sali konseri

Çorlu’da fener alayı ve Ziynet Sali konseri

Fener alayından görüntü

Fener Alayı Siyasi Parti Sivil Toplum Kaldırımlar 10. Yıl Marşı 

-Konserden görüntü
-Belediye Başkanın konuşması
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Çorlu’da önce fener alayı ardından da ünlü sanatçı Ziynet Sali’nin sahne aldığı Cumhuriyet Konseri düzenlendi.
Çorlu Şehitliği yanındaki alanda toplanan yaklaşık 3 bin kişi ellerindeki meşaleler ve Türk bayrakları ile Omurtak Caddesi boyunca yürüdü. Dev bir Atatürk portresi ile Türk bayrağının da açıldığı fener alayına katılanlara Trakya Motosiklet Kulübü üyeleri de motorları ile eşlik etti. Güzergah boyunca bazı vatandaşlar da kaldırımlarda ve evlerinin pencerelerinden kortejde bulunanlara alkışlarla destek verdi. Fener alayına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, CHP Çorlu İlçe Başkanı Özgür Ertaş ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Fener alayına katılanların Çorlu Cumhuriyet Meydanı’na ulaşmasının ardından ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tertiplenen Cumhuriyet konseri gerçekleştirildi.
Konserde sahne alan ünlü sanatçı Ziynet Sali sahneye 10. yıl marşı eşliğinde çıktı. Sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranı ile birlikte seslendiren sanatçı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

Ünlü sanatçı Ziynet Sali’ye Çorlu halkı adına çiçek vermek üzere sahneye gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet devrimi bir mucizedir. İşte bu yüzden barışın ve huzurun gölgesinde büyüyen ve dev bir çınar olan Cumhuriyetimiz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği en kıymetli hazinemizdir. Bugün burada olmamız vesile olanlara karşı onları mahcup etmemek adına çok önemli bir sorumluluğumuz daha var. Ne diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız vardır çalışkan olmak” dedi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı Ziynet Sali sevilen şarkılarını Çorlulular için seslendirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı