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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çorlu’da eğitime 2 gün ara...Yoğun kar yağışı ile ilçe beyaza büründü İzle

Çorlu’da eğitime 2 gün ara...Yoğun kar yağışı ile ilçe beyaza büründü İzle

Karda oynayan çocukları

Uttu Kullar Öğrenciler Kar Yağışı Irak 

-Karlar altındaki salıncaklar ve oyun grupları
-Karda yürüyen vatandaşlar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçede okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı Çorlu’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar sürücüleri zor durumda bırakırken, kar yağışına en çok sevinenler çocuklar oldu. İlçede tüm okullar bugün öğleden sonra ve yarın olmak üzere bir buçuk gün süreyle tatil edildi. Okulların tatil edildiği haberinin ulaşmasının ardından öğrenciler derslere ara vererek evlerinin yolunu tuttu. Okullarından çıkan çocuklar yol kenarlarında biriken karlarla oynadı. Çocuklar bir süre karın keyfini çıkardı.
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