Çorlu’da 6 bavul kaçak telefon ele geçirildi

-Polisin cep telefonu dolu bavulları açması



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin operasyonunda 6 bavul dolusu yaklaşık 2 bin adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılığın her türlüsü ile etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Çorlu’da durdurdukları bir otomobilde 6 bavul dolusu yaklaşık 2 bin adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Edirne ilinden İstanbul iline uyuşturucu madde ticareti yapacağı ya da kaçak emtia taşıyacağı bilgisi alınan 34 VA 5913 plakalı otomobili durdurmak için Çorlu’da kontrol noktası kuran polis ekipleri aracı İstanbul yönünde durdurdu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan arama kararına istinaden otomobilde arama yapan polis ekipleri 6 ayrı bavul içerisinde 200’ü dijital dokunmatik, bin 733’ü de tuşlu olmak üzere toplam bin 933 adet kaçak telefon ele geçirdi. Kaçak telefonlara el koyan polis ekipleri otomobil sürücüsünü de hakkında yasal işlem yapmak üzere gözaltına aldı. Çorlu’da önceki günde 7 bavul dolusu toplamda 2 binin üzerinde kaçak telefon ele geçirilmişti. Böylece son bir haftada Çorlu’da yapılan iki ayrı operasyonda 4 binin üzerinde kaçak cep telefonu ele geçirilmiş oldu.

