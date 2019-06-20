Corendon, İzmir acenteleriyle buluştu

-detay görüntüler



( İZMİR ) İZMİR



- Corendon Airlines, İzmir ve çevre illerdeki acenteleriyle Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’in ev sahipliğinde gerçekleşen bir kokteylde buluştu. Corendon Airlines, İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve basın mensuplarını Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’in ev sahipliğinde gerçekleşen bir kokteylde ağırladı. İzmir'de bir otelde düzenlenen kokteylde Karaer, Corendon’un Haziran ayında başlayan İzmir-Avrupa uçuşlarının yanı sıra 2019-2020 kış dönemi programı hakkında detaylı bilgi verdi. Kokteylde kısa bir konuşma yapan Karaer, Corendon’un İzmir’deki ilk uçuşlarına verdikleri destekten ötürü geceye katılan tüm acentelere teşekkür ederek sözlerine başladı.

Karaer, “2005 yılında kurduğumuz Corendon Airlines olarak ilk kez bu yaz bir uçağımızı Adnan Menderes Havalimanına base ederek Avrupa’dan İzmir’e direkt uçuşlar düzenlemeye başladık. Beklentimizin ötesinde ilgi gören ilk uçuşlarımızdan aldığımız motivasyon ile İzmir’deki hedeflerimizi büyütüyoruz. 2019-2020 kışı boyunca da Avrupa’nın 7 meydanından İzmir’e düzenleyeceğimiz uçuşların programını açıkladık. 2020 yazında da meydan sayımızı ve base ettiğimiz uçak sayısını arttırarak İzmir turizmine daha da fazla katkı sağlamak niyetindeyiz” şeklinde konuştu.

Gecede sahne alan Buzuki’nin ustası Orhan Osman ve orkestrası Corendon Airlines’ın misafirlerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Hollanda’da kurulan bir Türk markası olan Corendon Airlines, geceye katılan misafirlerine Hollanda’nın Intermediair GroepHolland firmasına logosunun renginde özel olarak ürettirdiği Corendon Lalesinin soğanlarından hediye etti.

