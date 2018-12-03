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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çorbacıda silahlı kavga: 1 yaralı - SAMSUN

Çorbacıda silahlı kavga: 1 yaralı - SAMSUN

- Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlının adliyeye getirilişi Samsun 'da çorbacıda silahlı kavga: 1 yaralı - İlkadım ilçesinde "yanındaki kadına baktığı" iddiasıyla tartıştığı zanlı tarafından silahla ayaklarından vurulan kişi yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde çorbacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde çorbacıda bir kadınla oturan Mehmet A, yanındaki kadınla bakıştığını öne sürerek Erol T. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol T, tabancayla Mehmet A'yı iki ayağından yaraladı.112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay yerinden kaçan Erol T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Silahlı Kavga Akalan 

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